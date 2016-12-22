Агентства сообщили о подготовке Украиной «провокации в Азовском море»

Сотрудники Госпогранслужбы Украины планируют привезти группу журналистов на сторожевом катере в Азовское море с целью снять материалы о «якобы агрессивных действиях пограничной службы» ФСБ России, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. Эту информацию также подтвердили анонимные собеседники «Интерфакса» и ТАСС.

По их данным, визит журналистов туда запланирован на 11 октября. Как сообщают все три агентства, цель этих действий — сбор материалов и подготовка репортажей «о якобы агрессивных действиях Пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море».

Сотрудники каких СМИ должны посетить Азовское море на катере украинской Госпогранслужбы, не уточняется.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как российское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками за нарушение порядка пересечения границы. Россия официально выразила протест из-за подобных мер Украины. В Киеве после заявили, что российские пограничники стали более тщательно досматривать суда, следующие через Керченский пролив.

Согласно договору от 2003 года, и Украина, и Россия рассматривают Азовское море и Керченский пролив как свои внутренние воды. На фоне обострившихся отношений в Киеве призвали разорвать этот договор, однако в МИДе страны эту идею не поддержали.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в ООН, обвинил Россию в желании «оккупировать» Азовское море и создании помех для навигации украинских судов в этом районе.