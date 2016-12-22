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Порошенко в ООН обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море
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Порошенко в ООН обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море
Политика, 26 сен, 23:41
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Порошенко в ООН обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море
Украинский президент считает, что Москва вслед за Крымом хочет оккупировать Азовское море. Он также упрекнул Организацию Объединенных Наций в молчании, отметив, что именно «этого хочет Кремль»
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обрушился с очередными обвинения в адрес России и раскритиковал Организацию Объединенных Наций в молчании, которое выгодно Кремлю.

В частности, Порошенко заявил, что для ООН настал определяющий момент. Несмотря на усилия организации в установлении мира, войны и вооруженные конфликты по-прежнему возникают и продолжаются. «Сейчас, когда я здесь выступаю, поступили печальные сообщения, что еще один человек погиб на войне, которую наша страна ведет с одним из постоянных членов Совбеза ООН», — сказал Порошенко.

«Москва превращает украинцев в сирот, — заявил он. — Они мучают наших патриотов в тюрьмах». По словам Порошенко, Россия заявляет, что Украина напала на саму себя. «Какой сосед России нападет на себя следующим? Мир будет сидеть, молчать и надеяться, что этот следующий сосед окажется не им?», — спросил ассамблею украинский президент.

«ООН не должна молчать, когда ценности и принципы нарушаются страной с правом вето», — сказал президент Украины. «Ваше молчание — это то, чего хочет Кремль. То, что он использует в войне с Украиной, в войне со всеми нами в итоге», — заявил Порошенко.

«После оккупации Крыма они хотят оккупировать Азовское море, — заявил Порошенко. — Они незаконно построили мост через Керченский пролив». По его словам, Россия мешает навигации украинских и международных судов в этом районе. «Прекрасные формулировки устава ничего не значат, если они не применяются на практике, — сказал Порошенко. — По его словам ООН должна помочь в восстановлении признанных границ Украины.

«Украина разделят подход генерального секретаря к миротворческой деятельности как к концепции действия во имя мира», — сказал Порошенко. По его словам, ООН помогла бы Украине, если бы «развернула многонациональную миротворческую миссию» с широкими полномочиями на Донбассе. «Чтобы восстановить мир на Украине, а не закрепить присутствие агрессора и его марионеток на Донбассе», добавил он.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте этого года. Тогда украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», обвинив экипаж в незаконном пересечении границы «временно оккупированной территории Украины» (так Киев называет Крым). Россия выразил протест, а российские пограничники начали более тщательно досматривать украинские суда, проходящие через Керченский пролив. 

В настоящее время между Россией и Украиной действует договор об Азовском море. Документ был подписан в декабре 2003 года в Керчи президентами России и Украины Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. Согласно договору, страны признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами. Также документом были установлены возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей. После обострения ситуации в марте этого года в Киеве начали звучать предложения о разрыве этого договора. 

Авторы: Александр Атасунцев, Мария Бондаренко.
Теги: Петр Порошенко , Генассамблея ООН , Азовское море
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