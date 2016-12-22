ВСУ провели учения по отражению высадки десанта на Азовском море

На Украине состоялись тактические учения по отражению действий десанта противника на побережье Азовского моря. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил (ООС) на Facebook.

В учениях участвовала армейская и тактическая авиация, пограничники, артиллерия, подразделения Национальной гвардии, танкисты и инженеры, специализирующиеся на минных заграждениях.

Учения проходят в Азовском море в районе украинского города Бердянска и поселка Ялта Донецкой области. Часть акватории на время маневров будет закрыта. Учения продлятся с 9 по 12 октября.

Ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег Киев от провокаций во время учений, которые он назвал «игрой в войнушку».

В начале октября Украина заявила о намерении усилить береговые войска и авиацию в районе Азовского моря из-за агрессии со стороны России. Напряженность в Азовском море усилилась в марте, когда украинские пограничники у берегов Крыма задержали российское судно «Норд» за нарушение порядка пересечения границы.

В настоящее время между Россией и Украиной действует договор об Азовском море. Документ был подписан в 2003 году. Согласно документу, страны признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами. Также документом были установлены возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей.