Суд приступит к рассмотрению дела Серебренникова 17 октября

Предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова состоится 17 октября. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

Отмечается, что заседание пройдет в закрытом режиме.

14 сентября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова. По делу также проходят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший глава департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Еще одна обвиняемая, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова находится в международном розыске. По версии следствия, фигуранты дела похитили 133 млн руб. из выделенных на развитие проекта «Платформа» бюджетных средств.

2 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Адвокат режиссера Дмитрий Харатинов заявил, что СК фактически не проводил расследование, также он назвал дело «инквизиционным». Адвокат отметил, что следствие так и не установило, куда были потрачены деньги, которые, по утверждению обвинения, были похищены.