Генпрокуратура направила в суд дело Серебренникова

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Мещанский суд Москвы «дело «Седьмой студии». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В середине сентября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела. Как полагает следствие, они похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., которые были выделены Министерством культуры с 2011 по 2014 год на развитие проекта «Платформа».

В прокуратуре отметили, что «по указанию Серебренникова» были заключены фиктивные договора с «подконтрольными коммерческими организациями». Под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов были перечислены средства, которые были «обналичены и возвращены участникам преступной группы».

По мнению адвоката режиссера Дмитрий Харатинова, СК «фактически» не проводил расследования. Юрист назвал дело «инквизиционным» и отметил, что следствие не установило, куда именно были потрачены средства, которые, как утверждает обвинение, были похищены. Харитонов отметил, что Минкультуры признано потерпевшим, хотя им не является, потому что проект «Платформа» был «реализован в полном объеме».