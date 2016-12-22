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СК завершил расследование дела Серебренникова
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СК завершил расследование дела Серебренникова
Дело Серебренникова, 15:56
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СК завершил расследование дела Серебренникова

Расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершено. Об этом РБК сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По делу также проходят бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший глава департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Еще одна обвиняемая, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова находится в международном розыске.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 годах «Седьмой студии» на развитие проекта «Платформа».

Защита Серебренникова заявила о перепутанной СК сумме ущерба в деле
Общество

Следствие наложило арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс.; автомобили фигурантов на сумму 7 млн руб., ювелирные украшения стоимостью €5 тыс. и денежные средства — около $100 тыс. Петренко добавила, что уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. В середине июля суд продлил домашний арест Серебренникову до 22 августа, а Апфельбаум — до 19 сентября.

Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова Еще 2 фото
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Ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявлял, что следователи неверно оценили сумму ущерба по этому делу. По его словам, 133 млн руб. были законно списаны со счета организации, поэтому объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн руб. Он подчеркнул, что и эта сумма была израсходована целевым образом — эти деньги были потрачены на гонорары артистам и музыкантам студии. Адвокат отметил, что подал более 40 ходатайств о проверке этих данных, но следователи не стали их удовлетворять, «потому что тогда не будет никакого уголовного дела».

Кто и почему жаловался на «Гоголь-центр» и Кирилла Серебренникова

В марте 2015 года депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров попросил Генеральную прокуратуру проверить деятельность «Гоголь-центра»: «Прошу дать оценку полноте и эффективности мер реагирования на выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности руководством Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя». Депутат также обратился в Счетную палату с просьбой организовать аудиторскую проверку эффективности использования бюджетных средств в театре.

В апреле 2015 года депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев также обратился в Генеральную прокуратуру и Счетную палату РФ с просьбой поверить, не связаны ли причины кредиторской задолженности «Гоголь-центра» с нецелевыми тратами бюджетных средств руководством театра.

Ранее в этом же месяце депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявлял о своем намерении обратиться в государственные внебюджетные фонды и Федеральную налоговую службу с запросами о проверке наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».

За два года до этого, в марте 2013 года, полиция провела проверку содержания спектакля «Гоголь-центра» «Отморозки» Кирилла Серебренникова в связи с обращением Московского общественного совета по нравственности и социально значимой информации.

В конце 2013 года руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ в «Гоголь-центре» фильма о Pussy Riot и последующее обсуждение с участницами группы Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Демонстрация фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» должна была состояться 29 декабря 2013 года.

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Теги: Кирилл Серебренников , «Седьмая студия» , ГСУ СКР , дело Серебренникова
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