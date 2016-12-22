ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,83 EUR Нал. 77,08 75,75 USD Бирж. 66,25 -0,31 EUR Бирж. 76,15 -0,33 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6569,90 -102,90 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
Лента новостей
Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых 07:30, Экономика В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки 07:28, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 07:20, РБК и Lenovo Как сооснователь Qlean придумал «Uber по уходу за пожилыми людьми» 07:03, Технологии и медиа Социологи зафиксировали рост симпатий украинцев к России 07:01, Политика Прокуратура начала проверку после инцидента с лайнером в Якутске 06:50, Общество СМИ сообщили о финансовых проблемах «Справедливой России» 06:43, Политика Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии 06:34, Общество СМИ узнали о закрытии США военной базы на Кипре 06:11, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 06:08, РБК и Сбербанк Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию 05:47, Экономика Уволенный режиссер «Стражей галактики» напишет сценарий к фильму DC 05:35, Общество Замминистра Минкомсвязи рассказал о переносе даты перехода на цифровое ТВ 04:47, Технологии и медиа Появились фото и видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске 04:34, Общество Суд в США решил отправить хакера Никулина на психиатрическое обследование 04:20, Общество Украина намерена внести проект резолюции ГА ООН о «милитаризации Крыма» 03:56, Политика «Коммерсантъ» узнал детали опроса «взяткодателя» из дела Шакро Молодого 03:29, Общество Авиакомпания рассказала о четырех пострадавших из-за инцидента в Якутске 03:13, Общество Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО 02:50, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 02:34, РБК и Инвитро Министр юстиции Франции попросила Google убрать снимки тюрем на картах 02:21, Общество Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном 01:56, Политика Трамп ввел режим ЧП в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Майкл» 01:51, Общество В Росавиации заявили о начале расследования инцидента в Якутске 01:20, Общество The Sun узнала о возросшем до четырех количестве «жертв» Роналду 00:58, Общество Небензя пообещал сделать покидающей ООН Никки Хейли прощальный подарок 00:25, Политика В Боснии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв 00:18, Общество Аэропорт Якутска временно закрыли из-за инцидента с Sukhoj Superjet-100 09 окт, 23:45, Общество
В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
Общество, 07:28
0
В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на источники.

По данным телеканала, его обнаружили по ДНК, которое на 100% совпало с образцами, обнаруженными на вещественных доказательствах. Жители болгарского города Русе рассказали, что узнали задержанного. Им оказался молодой человек 1997 года рождения. Полиция города задержала его жену и тетю.

Телеканал bTV также сообщает, что по делу об убийстве журналистки есть новый задержанный, который сбежал за границу. По данным портала, в его доме нашли телефон Мариновой.

Об убийстве журналистки и исполнительного директора местного частного телеканала TVN Мариновой стало известно 8 октября. Ее тело нашли в парке города Русе. До убийства ее изнасиловали. Правоохранительные органы проверяют все версии произошедшего, как бытовые, так и связанные с ее профессиональной деятельностью.

Во вторник полиция Болгарии задержала гражданина Румынии украинского происхождения в связи с расследованием убийства журналистки. Позднее представители правоохранительных органов заявили о намерении его отпустить и не предъявлять ему обвинения.

Теги: Болгария , Германия , журналистка , Убийство
Главное
Сбербанк разработает проект частного оператора домов престарелых Экономика
Материалы по теме
В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову Общество
Задержанного в связи с убийством болгарской журналистки румына отпустят Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter