В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на источники.

По данным телеканала, его обнаружили по ДНК, которое на 100% совпало с образцами, обнаруженными на вещественных доказательствах. Жители болгарского города Русе рассказали, что узнали задержанного. Им оказался молодой человек 1997 года рождения. Полиция города задержала его жену и тетю.

Телеканал bTV также сообщает, что по делу об убийстве журналистки есть новый задержанный, который сбежал за границу. По данным портала, в его доме нашли телефон Мариновой.

Об убийстве журналистки и исполнительного директора местного частного телеканала TVN Мариновой стало известно 8 октября. Ее тело нашли в парке города Русе. До убийства ее изнасиловали. Правоохранительные органы проверяют все версии произошедшего, как бытовые, так и связанные с ее профессиональной деятельностью.

Во вторник полиция Болгарии задержала гражданина Румынии украинского происхождения в связи с расследованием убийства журналистки. Позднее представители правоохранительных органов заявили о намерении его отпустить и не предъявлять ему обвинения.