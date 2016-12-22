В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову

В парке в болгарском городе Русе на севере страны обнаружили тело исполнительного директора местного частного телеканала TVN, тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом со ссылкой на данные прокурора Русе Георгия Георгиева сообщает газета The Telegraph. «С огромной болью и непреодолимой скорбью редакция переживает утрату нашей любимой коллеги. Вечная память», — говорится также на сайте TVN.
Мариновой было 30 лет. Ее смерть, по словам прокурора, была вызвана ударами по голове и удушьем. «Мобильный телефон [журналистки], ее ключи от машины, очки и некоторая одежда пропали», — сказал Георгиев, добавив, что местные правоохранительные органы теперь проверяют все версии случившегося — как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью Мариновой.
Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов позже рассказал, что перед смертью женщина также была изнасилована. При этом источники AFP в полиции, как пишет The Telegraph, говорят, что сразу убийство не показалось им связанным с работой журналистки.
Болгарский премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что расследование произошедшего завершится успешно в связи с той работой, которая уже была проделана по этому делу. «Благодаря большому количеству собранного материала ДНК, обнаружение преступника — это вопрос времени», — заявил он.
На убийство уже отреагировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Потрясен ужасным убийством журналиста-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии», — написал он, срочно призвав к полному и тщательному расследованию произошедшего. «Те, кто несет за это ответственность, должны быть привлечены к ответственности», — сообщил Дезир на своей странице в Twitter.
В последние годы Маринова работала исполнительным директором небольшого частного телеканала в Русе, на котором недавно запустила новое ток-шоу под названием «Детектор».
Первый выпуск этой программы вышел 30 сентября. В эфире прозвучало интервью с журналистами-расследователями — Димитаром Стояновымым с сайта Bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise. Оба они рассказывали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС, которые связаны с крупными бизнесменами и политиками.
«Мы в шоке», — прокомментировал случившееся с Мариновой AFP на условиях анонимности один из журналистов TVN. На телеканале, по словам собеседника агентства, «никогда и ни в какой форме не получали никаких угроз» ни в адрес исполнительного директора, ни в адрес кого-либо другого. Теперь, как указал собеседник AFP, он и его коллеги опасаются за свою безопасность.