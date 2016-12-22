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В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову
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В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову
Общество, 00:09
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В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову
Тело Мариновой было обнаружено в парке города Русе. Перед смертью она, как рассказали местные власти, была жестоко избита и изнасилована

В парке в болгарском городе Русе на севере страны обнаружили тело исполнительного директора местного частного телеканала ​TVN, тележурналистки ​Виктории Мариновой. Об этом со ссылкой на данные прокурора Русе Георгия Георгиева сообщает газета The Telegraph. «С огромной болью и непреодолимой скорбью редакция переживает утрату нашей любимой коллеги. Вечная память», — говорится также на сайте ​TVN.

Мариновой было 30 лет. Ее смерть, по словам прокурора, была вызвана ударами по голове и удушьем. «Мобильный телефон [журналистки], ее ключи от машины, очки и некоторая одежда пропали», — сказал Георгиев, добавив, что местные правоохранительные органы теперь проверяют все версии случившегося — как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью Мариновой.​

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов позже рассказал, что перед смертью женщина также была изнасилована. При этом источники AFP в полиции, как пишет The Telegraph, говорят, что сразу убийство не показалось им связанным с работой журналистки.

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что расследование произошедшего завершится успешно в связи с той работой, которая уже была проделана по этому делу.​ «Благодаря большому количеству собранного материала ДНК, обнаружение преступника — это вопрос времени», — заявил он.

На убийство уже отреагировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Потрясен ужасным убийством журналиста-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии», — написал он, срочно призвав к полному и тщательному расследованию произошедшего. «Те, кто несет за это ответственность, должны быть привлечены к ответственности», — сообщил Дезир на своей странице в Twitter.

В последние годы Маринова работала исполнительным директором небольшого частного телеканала в Русе, на котором недавно запустила новое ток-шоу под названием «Детектор».

Первый выпуск этой программы вышел 30 сентября. В эфире прозвучало интервью с журналистами-расследователями — Димитаром Стояновымым с сайта Bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise. Оба они рассказывали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС​, которые связаны с крупными бизнесменами и политиками.

«Мы в шоке», — прокомментировал случившееся с Мариновой AFP на условиях анонимности один из журналистов TVN. На телеканале, по словам собеседника агентства, «никогда и ни в какой форме не получали никаких угроз» ни в адрес исполнительного директора, ни в адрес кого-либо другого. Теперь, как указал собеседник AFP, он и его коллеги опасаются за свою безопасность.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Болгария , Убийство , журналист
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