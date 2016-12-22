Задержанного в связи с убийством болгарской журналистки румына отпустят

Полиция отпустит гражданина Румынии украинского происхождения, ранее задержанного в рамках расследования убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, и не будет предъявлять ему обвинение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции болгарского города Русе Теодора Атанасова.

«Наша работа продолжается. Пока нет фактов и обстоятельств, которые мы могли бы огласить. Гражданин Румынии должен быть освобожден», — сказал Атанасов.

Мужчина был задержан ранее 9 октября. По данным Болгарского национального радио, у него также имеется паспорт Молдавии.

Тело Мариновой нашли 6 октября в парке Русы. По данным прокуратуры, женщина погибла от ударов по голове и удушения, перед смертью ее изнасиловали. С места преступления пропали смартфон, ключи от машины журналистки, очки и несколько предметов одежды.

Глава МИД Болгарии Младен Маринов не исключил, что убийца мог совершить преступление по личным мотивам, также преступник может страдать психическим заболеванием. В полиции также отмечали, что журналистку могли убить из-за профессиональной деятельности.

Маринова работала исполнительным директором частного телеканала ​TVN, где недавно запустили новое шоу «Детектор», первый выпуск которого был показан 30 сентября. Гостями стали журналисты-расследователи Димитар Стоянов с сайта bivol.bg и Аттила Биро из румынского проекта Rise, они рассказали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС. Согласно расследованию, коррупционеры похитили около 30-40% средств, выделенных Евросоюзом на строительные проекты в Болгарии.