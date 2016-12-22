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В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии
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В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии
Общество, 15:17
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В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии
Убитая ​Виктория Маринова работала на канале ​TVN, где вышло шоу, посвященное расследованию предполагаемых махинаций с фондами ЕС​
Фото: Dimitar Kyosemarliev / Reuters

В Болгарии полиция задержала на 24 часа гражданина Румынии украинского происхождения в связи с расследованием убийства журналистки ​Виктории Мариновой, сообщает Reuters.

«Его алиби мы проверяем, но пока у нас нет конкретного подозреваемого. Работа с задержанным продолжается», — сказал во вторник ​глава полиции города Руса Теодор Атанасов​.

​Ранее Болгарское национальное радио​ сообщило о задержании предполагаемого убийцы тележурналистки. ​По данным радиостанции, это гражданин Румынии, у которого также есть молдавский паспорт.

​Накануне глава болгарского Министерства внутренних дел Младен Маринов заявил, что рассматриваются все версии случившегося. Следствие не исключает, что журналистку могли убить из-за профессиональной деятельности или что преступление могло быть вызвано личными мотивами. По словам главы МВД, убийцей мог быть человек с психическими отклонениями.

В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову
Общество

Тело 30-летней тележурналистки ​Виктории Мариновой обнаружили 6 октября в парке в городе Руса. По данным прокуратуры, женщина умерла из-за ударов по голове и удушения, перед смертью ее изнасиловали. На месте преступления не нашли мобильного телефона журналистки, ключей от ее машины, очков и некоторых предметов одежды.

Маринова работала исполнительным директором частного телеканала ​TVN, где недавно запустили новое шоу «Детектор», которое впервые вышло в эфир 30 сентября. Там прозвучало интервью с журналистами-расследователями — Димитаром Стояновым с сайта bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise, они рассказали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС.

Расследователи изучили документы болгарской инфраструктурной компании GP Group и пришли к выводу, что около 30–40% средств, выделяемых ЕС на строительные проекты, были присвоены коррупционерами. После публикации начала расследования Стоянов и Биро узнали, что в компании изымают компьютеры и бумаги.

Теги: Болгария , журналистка , задержание
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