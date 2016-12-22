Прокуратура начала проверку после инцидента с лайнером в Якутске

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента с пассажирским самолетом, произошедшим накануне в аэропорту Якутска. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoj Superjet-100, прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. У лайнера подломились основные опоры шасси. Авиакомпания «Якутия», которой принадлежит лайнер, сообщила о четырех пострадавших. По ее данным, всего на борту находились 91 пассажир и пять членов экипажа. В результате инцидента также временно закрыли аэропорт, 11 рейсов задержали и еще два отменили. Якутское управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование происшествия.