Аэропорт Якутска временно закрыли из-за инцидента с Sukhoj Superjet-100

Аэропорт Якутска временно закрыли после того, как пассажирский лайнер Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Якутии.

«В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, самолет летел из Улан-Удэ. На борту самолета находилось 87 пассажиров, они покинули лайнер по надувному трапу. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают 29 спасателей и семь единиц техники.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что у выкатившегося за пределы ВПП самолета, по предварительным данным, подломилась стойка шасси. Он отметил, что погода в районе аэропорта была хорошая, поэтому метеоусловия не рассматриваются в качестве причины инцидента.

Источник ТАСС также рассказал о «деформации задней стойки шасси» и добавил, что лайнер принадлежит авиакомпании «Якутия».