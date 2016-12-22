В Росавиации заявили о начале расследования инцидента в Якутске

Якутское межрегиональное территориальное правление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента с пассажирским лайнером Sukhoj Superjet-100. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Лайнер авиакомпании «Якутск», на котором находилось 87 пассажиров и пять членов экипажа, прилетел из Улан-Удэ накануне. После приземления в аэропорту Якутска он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). У самолета подломились основные опоры шасси.

В результате инцидента никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Однако в ГУ МЧС по Якутии сообщили, что аэропорт временно закрыли, а ближайшие рейсы перенаправили на запасной аэропорт, располагающийся в поселке Чульман.

В конце августа в аэропорту Сочи за пределы ВПП выкатился лайнер Boeing 737, летевший из Москвы. В результате инцидента у самолета повредилось крыло и загорелся левый двигатель.На борту находились 170 человек, 18 из которых пострадали.