Появились фото и видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске

На кадрах видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют по надувному трапу. Лайнер Sukhoj Superjet-100, летевший из Улан-Удэ, при посадке выкатился за пределы ВПП, у него подломилась стойка шасси

Фото: News.Ykt.Ru

В Сети появились фотографии и видео с самолетом авиакомпании «Якутия», который при посадке в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кадры показали местный портал News.Ykt.Ru и телеканал «Якутия 24».

На фотографиях видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют с помощью надувных трапов.

Фото: News.Ykt.Ru

ЧП произошло в ночь на среду. По данным Росавиации, после приземления в аэропорту Якутска самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, у лайнера подломились основные опоры шасси.

Фото: News.Ykt.Ru

На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как на месте ЧП проводится эвакуация пассажиров. На одном из видео также можно разглядеть поврежденную опору шасси.

Видео: SakhaDay / Youtube

Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позднее авиапреревозчик сообщил, что четверо человек после инцидента обратились в медпункт. Всего на борту лайнера были 87 пассажиров и пять членов экипажа.

Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.