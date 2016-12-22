Появились фото и видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске

В Сети появились фотографии и видео с самолетом авиакомпании «Якутия», который при посадке в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кадры показали местный портал News.Ykt.Ru и телеканал «Якутия 24».
На фотографиях видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют с помощью надувных трапов.
ЧП произошло в ночь на среду. По данным Росавиации, после приземления в аэропорту Якутска самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, у лайнера подломились основные опоры шасси.
На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как на месте ЧП проводится эвакуация пассажиров. На одном из видео также можно разглядеть поврежденную опору шасси.
Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позднее авиапреревозчик сообщил, что четверо человек после инцидента обратились в медпункт. Всего на борту лайнера были 87 пассажиров и пять членов экипажа.
Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.