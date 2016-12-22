Авиакомпания рассказала о четырех пострадавших из-за инцидента в Якутске

Четыре человека пострадали в результате инцидента с пассажирским самолетом Sukhoj Superjet-100 в аэропорту Якутска. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Якутия».

«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека», — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что всего на борту находились 91 пассажир, среди которых было семь детей. «Интерфакс» со ссылкой на медпункт аэропорта сообщил, что у четырех человек зафиксировали ушибы и головные боли. По словам представителя медпункта, всем выписали направление в скорую помощь. «Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал представитель.

Как отмечается на сайте аэропорта, аэродром закрыли до 09:00 по местному времени (03:00 мск) для эвакуации самолета. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в результате инцидента задержаны 11 рейсов и два отменены.

Накануне вечером лайнер, следовавший из Улан-Удэ, после приземления в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате у самолета подломились основные опоры шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Первоначально о пострадавших не сообщалось.

Все ближайшие рейсы из аэропорта направили на запасной аэропорт в поселке Чульман. Якутское управление Росавиации вместе с аэропортом Якурска и правоохранительными органами начали расследование инцидента с самолетом.