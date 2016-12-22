СМИ узнали о возможности пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть пожизненно дисквалифицированы. Об этом сообщает портал «Чемпионат» и источник радиостанции «Говорит Москва» в Российском футбольном союзе (РФС).

Отмечается, что возможность пожизненной дисквалификации футболистов прописана в ст. 10 Дисциплинарного регламента РФС. Также Кокорину и Мамаеву могут грозить предупреждение, удаление, запрет на любую деятельность, связанную с футболом, и запрет на вход на стадионы.

Футболисты с компанией молодых людей 8 октября устроили драку в кафе в центре Москвы. В стычке участвовали директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергей Гайсин.

Перед дракой в кафе Мамаев и Кокорин напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, мужчину госпитализировали. Также сообщалось о дебоше футболистов на поезде «Сапсан», но в РЖД опровергли РБК эту информацию.

МВД завело уголовное дело по ст. 115 УК России (побои). Футбольный клуб «Краснодар» планирует разорвать контракт с Мамаевым после драки в Москве, в «Зените» назвали поступок Кокорина «отвратительным». Министр спорта Павел Колобков призвал футболистов ответить за свои действия по закону.