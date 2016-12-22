В РЖД опровергли дебош Мамаева и Кокорина в «Сапсане»

Информация о дебоше нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в поезде «Сапсан» не соответствует действительности, сообщил РБК представитель РЖД.
Ранее о том, что Мамаев и Кокорин устроили дебош в «Сапсане», сообщил блогер Данила Поперечный.
Мамаев и Кокорин 8 октября устроили драку с чиновниками Минпромторга в кафе в центре Москвы. В потасовке участвовали директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергей Гайсин. Перед столкновением в кафе футболисты напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, мужчину госпитализировали.
Столичный главк МВД возбудил уголовное дело по ст. 115 УК России (побои), Мамаев и Кокорин вызваны на допрос в полицию.
Футбольный клуб «Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым после инцидента в Москве, в «Зените» назвали поведение Кокорина «отвратительным».