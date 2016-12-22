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В Барнауле суд вернул прокурору дело обвиняемой за мемы в «ВКонтакте»
Общество, 11:37
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В Барнауле суд вернул прокурору дело обвиняемой за мемы в «ВКонтакте»

Индустриальный районный суд Барнаула вернул прокурору дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за сохраненных в 2015 году картинок в соцсети «ВКонтакте». Об этом РБК сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, защищающий Мотузную.

Адвокат отметил, что срок давности привлечения Мотузной к ответственности истекает 15 октября этого года. Он также выразил уверенность в последующем прекращении дела об экстремизме в связи с постановлением пленума Верховного суда РФ от 20 сентября 2018 года на эту тему.

Дело на Марию Мотузную заведено дело по ч. 1 ст.148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

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4 октября, после предложения президента Владимира Путина частично декриминализировать ст. 282 УК РФ, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил пересмотреть решения судов по делам за экстремистские репосты. До этого Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за соответствующие преступления. Предложение было озвучено главой государства после сентябрьского решения Верховного суда о том, что существующая практика уголовных дел нарушает конституционное право граждан на обмен информацией. Судебная инстанция рекомендовала учитывать контекст публикаций и наказывать за них лишь при явном преступном умысле.

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Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, вместо уголовной ответственности за экстремистские высказывания и публикации, которые не представляют угрозы конституционному строю и безопасности государства, предлагается привлекать к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательных работ, или административного ареста на срок до 15 суток. Уголовное наказание от двух до пяти лет лишения свободы предлагается назначать только при повторном нарушении в течение года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ будет принят до конца осенней сессии парламента.

Впервые предложение смягчить уголовное наказание за репосты внесла группа депутатов Госдумы в июне. Их поддержали Верховный суд, Минкомсвязи, омбудсмен Татьяна Москалькова и компания Mail.Ru. По подсчетам Верховного суда, с 2012 по 2017 год в России по ч. 1 ст. 282 к уголовной ответственности были привлечены более 1,5 тыс.​ человек.
 

Теги: мемы , «ВКонтакте» , Уголовное дело
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