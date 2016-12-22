Матвиенко назвала срок принятия закона по декриминализации репостов

Закон о частичной декриминализации ст. 282 УК (экстремизм), связанной с наказанием за репосты, примут в течение полутора месяцев, ​заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что так как «острота восприятия» данной статьи в обществе остается «достаточно высокой», изменения в законодательство будут внесены «очень быстро». «Уверена, что точно примем в эту сессию, возможно, в течение месяца-полутора, не позднее», —пообещала Матвиенко.

Президент Владимир Путин предложил смягчить наказание за экстремистские репосты 3 октября. Инициатива была поддержана правительством. Согласно ей, вместо уголовной ответственности за экстремистские высказывания, в том числе в интернете, не представляющие угрозы для конституционного строя и безопасности государства, предлагается административная ответственность. Штраф должен составить от 10 тыс. до 20 тыс руб., или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Юридическим лицам за экстремистские высказывания и публикации придется заплатить от 250 тыс. до 500 тыс. руб. В то же время уголовное наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет предлагается ввести при повторном нарушении в течение года. В связи с президентским предложением глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости пересмотра приговоров по этой статье.

Впервые с инициативой отменить уголовное наказание за репосты выступила группа депутатов Госдумы в июне. Их поддержали Верховный суд, Минкомсвязи, омбудсмен Татьяна Москалькова и компания Mail.Ru. По данным Верховного суда, с 2012 по 2017 год в России по ч. 1 ст. 282 были осуждены более 1,5 тыс.​ человек.