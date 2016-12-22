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СК закрыл дело обвиняемой в экстремизме из-за частушек про судей
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СК закрыл дело обвиняемой в экстремизме из-за частушек про судей
Арест за репост, 14:21
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СК закрыл дело обвиняемой в экстремизме из-за частушек про судей
Дело против жительницы Саратова, обвинявшейся в экстремизме из-за роликов на YouTube и в соцсетях, прекращено. Изначально следователи полагали, что своими частушками Наталья Ковалева возбуждала ненависть к «судейскому сообществу»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет не нашел оснований для привлечения 42-летней жительницы Саратова Натальи Ковалевой к уголовному преследованию по делу об экстремизме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«В Саратове СКР прекратил дело Наталии Ковалевой «о частушках про судей» по ст. 282 УК. За отсутствием состава преступления, так как не было умысла. Ссылка на свежий пленум Верховного суда РФ», — написал Чиков. К сообщению он приложил копию постановления о прекращении уголовного преследования. В тексте документа указывается, что в соответствии с решением Верховного суда по практике дел об экстремизме «деяние может быть квалифицировано по ст. 282 УК РФ только в случаях, когда было установлено, что лицо осознавало направленность деяния на нарушение конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду».

Информацию о прекращении уголовного дела подтвердил РБК координатор правозащиты «Открытой России» Алексей Прянишников. «В Саратове СК прекратил уголовное дело в отношении Натальи Ковалевой, возбужденное по ч. 1 ст. 282 УК РФ за распространение на сайте YouTube частушек про судей. Основание — отсутствие в ее действиях умысла на совершение экстремистских действий. Видимо, следствие начинает вчитываться в постановление пленума Верховного суда от 20 сентября 2018 года и самостоятельно исправлять свои ошибки», — рассказал он. Отдельно Прянишников добавил, что «совершенно непонятно, что мешало СК разобраться в ситуации и в уголовном законе до постановления пленума Верховного суда, которым этот закон лишь разъяснен, а не изменен».

Уголовное дело против Натальи Ковалевой было возбуждено в начале сентября. Поводом для этого послужили ролики с частушками про российских судей, опубликованные ею на YouTube и в социальных сетях в апреле 2018 года. По словам самой Ковалевой, частушки она решила опубликовать из-за того, что суд не помог ей вернуть 400 тыс. руб., которые у нее похитили мошенники. «Для меня обвинение в экстремизме тоже стало полной неожиданностью. Я вообще политикой никогда не занималась, и моя семья тоже этим не интересуется», — утверждала она.

Тем не менее в Следственном комитете сочли, что частушки Ковалевой содержали «высказывания, способствующие возбуждению ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе «судейское сообщество». Эту позицию подтвердили и выбранные следствием эксперты.

УК лишился лайка: почему Путин предложил смягчить наказание за экстремизм
Политика

В 2018 году после ряда случаев уголовного преследования за экстремизм в интернете развернулась общественная кампания за отмену наказания за «лайки и репосты». 3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти. Он подразумевает частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ. В случае его принятия наказываться в уголовном порядке будут лишь повторные случаи разжигания ненависти.​ До этого судебную практику по таким делам уточнил Верховный суд: согласно его постановлению уголовному преследованию должны подвергаться лишь те, кто сознательно вкладывали​ в публикации экстремистское содержание. Также следствию было рекомендовано учитывать контекст публикации или высказывания.

Автор: Георгий Тадтаев.
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