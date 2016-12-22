МИД заявил о набирающей обороты «западной шпиономании»

Министерство иностранных дел России заявило, что «западная шпиономания набирает обороты». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ​МИД.

«Западная шпиономания набирает обороты. В ближайшее время последует официальный комментарий российской стороны», — сказали в дипведомстве.

Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд рассказала, что в апреле из страны выслали четырех россиян, подозреваемых в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По данным Минобороны королевства, атаку готовили Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. Министр заявила, что они работали на Главное разведывательное управление (сейчас Главное управление Генштаба). Власти королевства полагают, что они также хотели получить доступ к файлам о расследовании крушения MH17 в Донбассе.

В сентябре международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider написали, что весной Нидерландах были арестованы два россиянина. Они направлялись в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая помогает расследовать химатаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей. У россиян обнаружили технические средства для взлома сетей, их выслали из страны. Расследователи пришли к выводу, что ими были Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.