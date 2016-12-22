Посла Нидерландов вызовут в МИД из-за обвинения россиян в кибератаках

Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос будет вызвана в МИД России «в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

4 октября Минобороны Нидерландов сообщило о высылке в апреле четверых россиян с дипломатическими паспортами. Речь идет об Алексее Моренце и Евгение Серебрякове, которых голландское ведомство назвало киберспециалистами, а также Олеге Сотникове и Алексее Минине, которые оказывали «разведывательную поддержку». Минобороны Нидерландов утверждает, что они пытались взломать сервера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и получить данные о расследовании катастрофы рейса MH17 в Донбассе.

Как пояснил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, россиян не арестовали, потому как против них в стране не расследовалось уголовное дело. Полиция не завела дело, потому что его вели спецслужбы, уточнил он. Министерство иностранных дел России в связи с обвинениями в адрес россиян заявило, что «западная шпиономания набирает обороты».