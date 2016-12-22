В Нидерландах признали ГРУ «одной из лучших служб разведки»

Директор голландской службы военной разведки и безопасности Онно Айкелшайм заявил, что российское Главное разведывательное управление (ГРУ) стоит на самых высоких позициях среди подобных спецслужб. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

«Мне не нравятся рейтинги, но ГРУ находится на самых высоких уровнях в этой сфере», — сказал он. Какие именно еще разведки входят в категорию лучших, Айкелшайм не уточнил. Он добавил, что Главное разведывательное управление — это «настоящая угроза».

В четверг, 4 октября, в Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что из страны выслали четверых россиян, которых заподозрили в попытках взломать серверы Организации по запрещению химического оружия. По данным голландских военных, они все работали на ГРУ. Речь идет об Алексее Моренеце, Евгенее Серебрякове, Олеге Сотникове и Алексее Минине. В этот же день американское Министерство юстиции предъявило им обвинение в причастности к хакерским атакам на спортивные организации. В Минюсте США полагают, что они сделали это, потому что хотели отомстить за отстранение российских спортсменов.

Также американское ведомство указало в своем списке еще трех россиян, которых в США считают причастным к этой кибератаке и подозревают в работе на ГРУ. В Минюсте отметили, что в отличие от высланных из Нидерландов россиян, эти подозреваемые работали из Москвы.