Главный раввин России объяснил свои слова о поставке С-300 в Сирию

Говоря о том, что поставка Сирии российского зенитно-ракетного комплекса С-300 является ошибкой, главный раввин России Берл Лазар имел в виду «дополнительное напряжение», которое возникло в регионе из-за этих действий, заявил он «РИА Новости».

«Катастрофа, в которой погибли российские военнослужащие, это ужасная трагедия, вызвавшая скорбь и сочувствие у нас, как и миллионов других людей. Но дополнительное напряжение, возникшее в регионе, усугубляет эту трагедию. Именно это я и имел в виду, говоря о поставках зенитно-ракетных комплексов в Сирию», — сказал Лазар.

Он подчеркнул, что не является политиком или военным экспертом чтобы говорить о военно-политических последствиях поставки С-300, но утрата взаимного доверия и сотрудничества между Россией и Израилем «не может не вызывать» у него тревогу и сожаление.

Лазар также выразил надежду на то, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху позволит вернуть отношения между государствами на прежний уровень.

Раввин добавил, что в интервью газете Haaretz хотел подчеркнуть, что до инцидента страны добились «чрезвычайно высокого уровня доверия», который отражался как в культурно-образовательных проектах, так и в совместном противодействии терроризму.

«Тем тяжелее видеть, как возникают угрозы этому взаимовыгодному процессу», — сказал Лазар.

Ранее в интервью Haaretz он назвал поставку С-300 Сирии ошибкой, которая «только добавит проблем региону». Москва решила передать зенитно-ракетный комплекс Дамаску после того, как российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, которые атаковали израильские истребители. В результате погибли 15 военнослужащих.

В Минобороны России возложили ответственность на летчиков ВВС Израиля, которые создали опасную ситуацию. Тель-Авив отверг эти обвинения, назвав виновными сирийцев, открывших «беспорядочный огонь».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва передала С-300 Дамаску, чтобы обеспечить безопасность российских военных.