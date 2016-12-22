Песков отказался раскрыть условия поставок С-300 в Сирию

Поставки комплексов С-300 не направлены против третьих стран, их целью является исключительно обеспечение безопасности российских военных. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос, на каких условиях Москва поставляет в Сирию С-300.

24 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия поставит Сирии С-300. Глава Минобороны напомнил, что в 2013 году по просьбе Израиля российская сторона приостановила поставку комплекса, однако после инцидента с Ил-20 ситуация изменилась. После этого президент России Владимир Путин проинформировал главу Сирии Башара Асада о намерении поставить С-300. Посол Сирии в России Риял Хаддад отметил, что российские ЗРК необходимы для защиты от агрессивных действий Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным заявил, что поставки повышают риски на Ближнем Востоке. Президент России отметил, что решение о предоставлении Сирии С-300 является адекватным сложившейся ситуации.

Самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой 17 сентября. Погибли все 15 находящихся на борту российских военнослужащих. В Москве заявили, что инцидент произошел из-за израильских истребителей, наносивших удар по сирийским объектам. Израиль возложил ответственность за случившееся на Сирию.