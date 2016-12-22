Главный раввин России назвал ошибкой поставку С-300 в Сирию

Поставка российского зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию является ошибкой, которая «только добавит проблем региону». Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар, сообщает газета Haaretz.

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В Москве приняли решение поставить в Сирию С-300, после того как в небе над провинцией Латакия был сбит российский военный самолет, погибли 15 военнослужащих, все они были представлены к орденам Мужества посмертно. В Минобороны сообщали, что Ил-20 сбили сирийские ПВО, однако под удар его подставили израильские истребители F-16. После инцидента израильские власти приказали армии продолжать военную операцию в Сирии, направленную против проиранских сил.

Министр обороны Сергей Шойгу 2 октября объявил о завершении поставки С-300 в Сирию. Дамаску передали 49 единиц техники: четыре пусковые установки, основные системы определения, машины управления и локаторы подсветки. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отмечал, что поставки передовых систем вооружения «безответственным игрокам» повышают риски в Ближневосточном регионе.