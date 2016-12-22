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Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии
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Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии
Политика, 21:01
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Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки передовых систем вооружения «безответственным игрокам» повышают риски в ближневосточном регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу главы израильского правительства.

Он подчеркнул, что Израиль продолжит отстаивать свои интересы в области безопасности.

Россия после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300
Политика

Ранее в понедельник, 24 сентября, министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что для усиления боеспособности Сирии в ответ на крушение Ил-20 в течение ближайших двух недель поставит в арабскую республику зенитно-ракетный комплекс С-300. Глава российского ведомства подчеркнул, что эта мера должна «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Позднее поставки С-300 обсудили в ходе телефонного разговора президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин. Российский президент заявил, что поставка С-300 Сирии — адекватный сложившейся ситуации шаг.

Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20
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17 сентября в небе над Сирией у побережья Средиземного моря был сбит российский Ил-20. На его борту находились 15 военнослужащих, все они погибли. Ответственность за случившееся Россия возложила на Израиль. По данным Минобороны, в это время в Латакии наносили удары по объектам правительственной армии Сирии израильские истребители. По мнению Москвы, они прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийских ПВО. Израиль свою вину отвергает.

Теги: Биньямин Нетаньяху , С-300 , Сбитый самолет
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