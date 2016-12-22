Власти Израиля приказали армии продолжать операцию против Ирана в Сирии

Военно-политический кабинет Израиля поручил военным продолжать действовать «против военных усилий Ирана в Сирии», при этом Армия обороны Израиля (IDF) продолжит координировать свои действия с Россией. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, IDF за последние три года добилась больших успехов «в предотвращении наращивания военных сил Ирана в Сирии, сообщает газета The Jerusalem Post.

ВВС Израиля неоднократно наносили удары по связанным с Ираном объектам в Сирии. В результате одной из атак 17 сентября был сбит российский военный самолет Ил-20, погибли все 15 находившихся на борту военнослужащих. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит сирийскими ПВО во время обстрела израильских ВВС, наносивших удар в провинции Латакия.

Военные обвинили в гибели Ил-20 армию Израиля, в Тель-Авиве отрицают свою вину и указывают на оплошность правительственных войск Сирии, которые открыли «беспорядочный огонь» из ПВО. Погибших российских военных посмертно представили к орденам Мужества.

После инцидента глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что Россия поставит Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. Нетаньяху в телефонной беседе с президентом Владимиром Путиным заявил, что эта мера приведет к росту рисков в Ближневосточном регионе, об эскалации ситуации также сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Сторона, ответственная за нападения в Сирии и Ливане, и реальная сторона, ответственная за сбитый российский самолет, — это Иран», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки комплексов С-300 не направлены против третьих стран, их целью является исключительно обеспечение безопасности российских военных.