Помпео обвинил Москву в эскалации после переброски С-300 в Сирию

Глава Госдепа считает, что поставка в Сирию российских ЗРК С-300 — «серьезная эскалация». Комплексы были переброшены в Арабскую Республику после гибели российского Ил-20 от огня сирийских средств ПВО

Майк Помпео (Фото: Michel Reynolds / EPA / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео счел переброску российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию «серьезной эскалацией» обстановки в регионе. Об этом сообщает Reuters.

«Я точно не буду комментировать то, как мы ответим на это, но мой последний комментарий правдив. Доставка российских С-300 в Сирию представляет большой риск для всех, кто находится в прилегающих районах, и для стабильности на Ближнем Востоке. Мы считает это очень серьезной эскалацией», — заявил Помпео, отвечая на вопрос на брифинге, который транслировался Госдепом.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 октября отчитался о доставке С-300 в Сирию. По словам министра, в поставку входят 49 единиц техники, это в том числе локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. Кроме того, Россия намерена к 20 октября создать в Сирии единую систему управления ПВО.

Как говорил Шойгу еще в конце сентября, поставка С-300 призвана «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Россия поставила в Сирию новые ЗРК после гибели в Сирии транспортного самолета Ил-20. На борту самолета находились 15 российских военных, все они погибли. По версии Москвы, израильские истребители F-16, совершая налет на объекты сирийской армии, укрылись за российским самолетом, чтобы прикрыться от зенитного огня. Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО.

Израиль возложил ответственность за гибель транспортного самолета на Сирию, указав на то, что сирийские средства ПВО вели «беспорядочный огонь».