Помпео рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter сообщил, что завершил визит в Пхеньян, в ходе которого встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По его словам, стороны делают успехи в рамках договоренностей саммита в Сингапуре. Как сообщает «Ренхап», Помпео после посещения Пхеньяна отправится в южнокорейский Сеул, где встретится с президентом Мун Чжэ Ином и проинформирует его об итогах переговоров с лидером КНДР. Позднее Помпео поедет в Пекин.

В конце августа американский президент Дональд Трамп отменил поездку Помпео в Пхеньян. Трамп указал на несущественную динамику диалога с КНДР и заявил, что отчасти это связано с действиями Пекина, который не помогает денуклеаризации как раньше из-за жесткой позиции США к Китаю. В КНР эти обвинения отвергли. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить помощь Пекина в ситуации с КНДР. В конце сентября Помпео принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам лидеры подписали декларацию. Трамп заявил, что США скоро прекратят формальное состояние войны с КНДР, а также пообещал завершить совместные учения с Южной Кореей. Северокорейский лидер, в свою очередь, согласился уничтожить испытательный полигон. В середине сентября Тамп заявил, что «скоро» вновь встретится с Ким Чен Ыном.