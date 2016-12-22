Трамп заявил о нежелании вступать в «игру со временем» в ситуации с КНДР
Политика, 01:56
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Трамп заявил о нежелании вступать в «игру со временем» в ситуации с КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вступать в «игру со временем» с КНДР с точки зрения установления крайних сроков для Северной Кореи в вопросе денуклеаризации. Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.
«Мы не играем в игру со временем. Займет это [процесс денуклеаризации] два года, три года или пять месяцев — это не имеет никакого значения», — сказал Трамп (цитата по Reuters).
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