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Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
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Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
Политика, 19:58
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Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР

США рассчитывают на помощь Китая в денуклеаризации КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции у Белого дома.

«Китай хочет вести переговоры, и мы хотим вести переговоры с ними. И мы хотим, чтобы они помогли нам с Северной Кореей», — сказал Трамп, добавив, что это очень важно.

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Политика

В конце августа Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею. Он отметил, что динамика диалога с КНДР несущественная, и указал, что отчасти это связано с действиями Пекина. Он пояснил, что из-за жесткой позиции США по отношению к Китаю КНР не помогает процессу денуклеаризации, как раньше. В Пекине отвергли эти обвинения.

В конце сентября стало известно, что Помпео принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына и в следующем месяце посетит Пхеньян.

Теги: КНДР , Китай , Дональд Трамп
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