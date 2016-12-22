В МИД Китая отвергли обвинения США в препятствовании разоружения КНДР

МИД Китая отверг обвинения США в том, что Пекин тормозит процесс денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает Channel News Asia.

«Заявление США противоречит основным фактам и безответственно. Мы серьезно обеспокоены этим», — указывается в заявлении китайского внешнеполитического ведомства. В МИДе отметили, что сделали «строгие представления» официальным лицам США, добавив, что будут и дальше продолжать работу по ускорению разоружения Северной Кореи.

Также в ведомстве подчеркнули, что обеспокоены тем, что накануне президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР. По словам американского лидера, причиной медленного разоружения КНДР могут быть действия Пекина. «из-за нашей гораздо более жесткой позиции по Китаю я не думаю, что они помогают процессу денуклеаризации, как раньше», — отмечал Трамп. При этом президент добавил, что визит госсекретаря в Пхеньян может состояться в ближайшем будущем.