Госсекретарь США Майк Помпео принял приглашение вновь посетить КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына и в следующем месяце посетит Пхеньян, сообщается на сайте Госдепа.

О своем решении Помпео сообщил во время встречи с главой северокорейского МИДа Ли Ён Хо. В ходе своего визита в КНДР он обсудит подготовку к новому саммиту между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

На своей странице в Twitter Помпео уточнил, что обсудил с главой МИД КНДР новые шаги по денуклеаризации страны. «Остается еще много работы, но мы готовы продолжать», — написал он.

В начале сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп получил письмо Ким Чен Ына, в котором глава КНДР попросил президента США провести новую встречу. Она охарактеризовала его послание как «очень теплое, очень позитивное письмо» и сообщила, что в Вашингтоне начали готовиться к предстоящему саммиту.

19 сентября Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в скором времени. На следующий день президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил от северокорейского лидера письмо для президента США. По данным агентства Kyodo, Трамп уже получил это послание.