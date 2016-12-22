Трамп отменил поездку Помпео в Северную Корею

На фоне отсутствия позитивных новостей о денуклеаризации Северной Кореи Дональд Трамп отменил визит главы Госдепа в эту страну

Майк Помпео (слева) и Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras / Zuma / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею. Об этом американские лидер написал в своем Twitter.

Это первое публичное подтверждение того, что переговоры по денуклеаризации КНДР застопорились. Трамп заявил, что динамика диалога с КНДР «несущественна» и указал на то, что от части причиной этого могут быть действия Китая. «Я чувствую, что мы не делаем существенного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, из-за нашей гораздо более жесткой позиции по Китаю, я не думаю, что они помогают процессу денуклеаризации, как раньше» — написал Трамп.

Американский президент добавил, что визит Помпео в Северную Корею может состояться в ближайшем будущем, «вероятнее всего» после разрешения торгового спора с Китаем. «Я в свою очередь хотел бы передать самые теплые пожелания и выразить уважение председателю Киму. Жду встречи с ним в скором времени» — заключил Трамп.

Последние переговоров Трампа и Ким Чен Ына прошли в июне в Сингапуре. Помпео наставал на ощутимых шагах по отказу Пхеньяна от ядерного оружия, Пхеньян, наоборот, сначала требовал уступок от Вашингтона.

Ранее на этой неделе Помпео говорил, что снова посетит Северную Корею и возьмет с собой нового спецпредставителя по полуострову Стивена Бигана. По информации источников Reuters, Трамп сказал Помпео о своем решении вечером в пятницу.