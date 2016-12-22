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Во Франции похоронили Шарля Азнавура
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Во Франции похоронили Шарля Азнавура
Общество, 16:33
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Во Франции похоронили Шарля Азнавура

Церемония похорон французского шансонье Шарля Азнавура прошла в городе Монфор-л’Амори, где расположен его семейный склеп, сообщает издание CNews.

Эту информацию подтверждает и радиосеть France Info. По ее данным, на похороны певца пригласили около 150 человек. В Монфор-л’Амори похоронная процессия отправилась из Парижа, где накануне прошла церемония прощания с Азнавуром.

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О том, что певец может быть похоронен в Монфор-л’Амори, ранее сообщало издание Gala, которое напомнило, что именно в этом городе, на территории монастыря XVIII века, покоятся родители Азнавура и его сын.

Азнавур умер в понедельник, 1 октября. Согласно отчету судмедэкспертов, причиной смерти стал отек легких. Азнавур был соавтором более 1300 песен, в мире было продано более 200 млн копий его альбомов. В 1998 году он стал лучшим эстрадным исполнителем XX века согласно опросу журнала Time и телеканала CNN.

Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже. Фоторепортаж Еще 6 фото
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В 2009-м​ певец стал послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН в Женеве. После его смерти армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в день похорон Азнавура в Армении будет объявлен траур.

Теги: Шарль Азнавур , похороны
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