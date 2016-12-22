Умер Шарль Азнавур

За время своей карьеры шансонье записал свыше 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. В мае Азнавуру исполнилось 94 года

Шарль Азнавур (Фото: Jean-Claude Cohen / Zuma / ТАСС)

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

Известно, что Азнавур умер в своем доме на юге Франции. По данным агентства, последний концерт он дал в Осаке 19 сентября и планировал в конце октября отправиться в новый тур.

​В апреле он отменил несколько концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, после того как у него произошел мышечный спазм спины. В середине мая он также получил травму руки, после чего были отменены концерты в Японии и Узбекистане.

Певец, композитор, писатель и актер Шарль Азнавур (настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян) родился в Париже в 1924 году в семье армянских эмигрантов. Впервые перед публикой он выступил в девять лет.

Он является соавтором более чем​ 1300 песен. Всего продано около 200 млн экземпляров его альбомов. Активно Азнавур работал и в кино — на его счету более 60 ролей. ​В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

​С мая 2009 года был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в женевской штаб-квартире ООН.