Пашинян объявил о трауре в день похорон Азнавура

В день похорон французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.
Он также выразил соболезнования в связи со смертью Азнавура, говорится на сайте правительства Армении. Как отметил Пашинян, день смерти Азнавура является тяжелым и скорбным днем для народа Армении и ее истории. Он назвал смерть шансонье «общечеловеческой потерей».
Азнавур умер в своем доме на юге Франции 1 октября в возрасте 94 лет. Последний концерт он дал в японской Осаке 19 сентября и планировал отправиться в новый тур в конце октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью шансонье, отметив, что Азнавур был «для всего мира душой и голосом» французской и армянской культуры.
Азнавур был соавтором более 1,3 тыс. песен, на его счету более 60 ролей в кино. В 2008 году шансонье, родившийся во Франции в семье армянских эмигрантов, получил гражданство Армении и был послом этой страны в Швейцарии, а также представлял ее в женевской штаб-квартире ООН.