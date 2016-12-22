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СМИ назвали возможное место похорон Шарля Азнавура
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СМИ назвали возможное место похорон Шарля Азнавура
Общество, 01:09
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СМИ назвали возможное место похорон Шарля Азнавура

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур может быть похоронен в городе Монфор-л’Амори, где расположен его семейный склеп, пишет издание Gala.

По его данным, в 2009 году певец рассказал, про семейный склеп, который находится на территории монастыря XVIII века. В том числе там похоронены его родители и сын.

Мэр Монфор-л’Амори заявил, что похороны Азнавура «вполне вероятно» пройдут именно там, но отметил, что пока об этом еще рано говорить, передает портал 78actu.

«Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура Еще 4 фото
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Азнавур умер в понедельник, 1 октября в своем доме на юге Франции. Он был соавтором более 1,3 тыс. песен и сыграл свыше 60 ролей в кино. В 2008 году шансонье получил гражданство Армении и с 2009-го стал послом этой страны в Швейцарии и постоянным представителем в женевской штаб-квартире ООН.

Теги: Шарль Азнавур , похороны
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