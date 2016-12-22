Врачи назвали причину смерти Шарля Азнавура

Французский шансонье Шарль Азнавур умер от отека легких. Об этом сообщает LCI со ссылкой на отчет судмедэкспертов после вскрытия. В нем указывается, что смерть певца произошла по «естественным причинам».

Азнавур скончался 1 октября на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Точное место и дата похорон пока не известны. По данным французских СМИ, певца могут похоронить в семейном склепе в городе Монфор-л’Амори. Склеп расположен на территории монастыря XVII века, там покоятся родители Азнавура и его сын.

Шансонье является соавтором более чем 1300 песен, в мире были проданы 200 млн экземпляров его альбомов. В 1998 году журнал Time и телеканал CNN провели опрос, по итогам которого Азнавура признали лучшим эстрадным исполнителем XX века. В мае 2009 года он стал послом Армении в Швейцарии и постпредом страны в штаб-квартире ООН в Женеве.