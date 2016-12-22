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Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже. Фоторепортаж
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Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже. Фоторепортаж
Общество, 13:23
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Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже

Прощание в Шарлем Азнавуром прошло в Париже. В церемонии приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский шансонье армянского происхождения умер 1 октября. Как простились с шансонье — в фоторепортаже РБК

Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Christophe Ena, Pool / AP

Экс-президенты Франции Франсуа Олланд (справа) и Николя Саркози с супругой Карлой Бруни

Фото: Christophe Ena, Pool / AP

Лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен

Фото: Christophe Ena, Pool / AP

Справа налево: актер Жан-Поль Бельмондо, его сын Поль Бельмондо и актер Дэни Бун

Фото: Christophe Ena, Pool / AP
Певица Мирей Матье
Фото: Charles Platiau / Reuters
Жена президента Франции Брижит Макрон
Фото: Christophe Ena, Pool / AP
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Charles Platiau / Reuters
Эмманюэль Макрон напротив покрытого национальным флагом Франции гроба Шарля Азнавура
Фото: Charles Platiau / Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон, его жена Брижит, вдова Шарля Азнавура Улла Торсель и дети — Катя, Седа, Николя и Миша
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Шарль Азнавур был соавтором более 1,3 тыс. песен. В кино он сыграл более 60 ролей. Шансонье было 94 года

Теги: мультимедиа , Шарль Азнавур , Франция , Париж
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