Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже. Фоторепортаж
Общество, 13:23
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Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже
Прощание в Шарлем Азнавуром прошло в Париже. В церемонии приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский шансонье армянского происхождения умер 1 октября. Как простились с шансонье — в фоторепортаже РБК
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Экс-президенты Франции Франсуа Олланд (справа) и Николя Саркози с супругой Карлой Бруни
Лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен
Справа налево: актер Жан-Поль Бельмондо, его сын Поль Бельмондо и актер Дэни Бун
Певица Мирей Матье
Жена президента Франции Брижит Макрон
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Эмманюэль Макрон напротив покрытого национальным флагом Франции гроба Шарля Азнавура
Президент Франции Эмманюэль Макрон, его жена Брижит, вдова Шарля Азнавура Улла Торсель и дети — Катя, Седа, Николя и Миша
Шарль Азнавур был соавтором более 1,3 тыс. песен. В кино он сыграл более 60 ролей. Шансонье было 94 года