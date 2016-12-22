Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подал документы для регистрации на выборах главы ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Он подал документы в местную Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Накануне на форуме «Будущее Донбасса» Пушилин пообещал выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы республики, которые пройдут 11 ноября. Он также заявил, что завершит «строительство свободной и процветающей ДНР» и продолжит курс бывшего главы республики Александра Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. При покушении на него пострадали еще 12 человек, среди которых были его телохранитель и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Власти республики назвали произошедшее терактом.

Пушилин заявлял, что взрыв организовала Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии западных спецслужб. Он рассказал, что задержанный по делу об убийстве Захарченко является сотрудником СБУ. Федеральная служба безопасности России также заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР.