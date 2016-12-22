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В МИД отказались от посещения американской лаборатории в Грузии
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В МИД отказались от посещения американской лаборатории в Грузии
Политика, 16:03
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В МИД отказались от посещения американской лаборатории в Грузии

В МИД России считают «пропагандистским фарсом» организованное НАТО посещение Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенного в Грузии, российские специалисты не будут участвовать в этом мероприятии, сообщается на сайте министерства.

По мнению российского МИД, визит в лабораторию организован с целью ввести международное сообщество в заблуждение. «Именно поэтому программа посещения не предусматривает мер, способных обеспечить верификацию лаборатории. Естественно, российские специалисты не будут принимать участие в таком пропагандистском фарсе», — заявили в министерстве.

В Грузии заявили о попытке России раздуть тему с лабораторией для опытов
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В МИД напомнили, что 11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал, что в лаборатории Лугара проводили опыты на людях, в результате которых погибли 73 человека. Подобные заявления вызывают  озабоченность Москвы в связи с обязанностью США соблюдать Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД России намерен задействовать двусторонние дипломатические каналы для прояснения ситуации и планирования дальнейших действий в данной связи», — говорится в заявлении.

В министерстве выразили надежду, что данный вопрос разрешится с помощью консультаций, предусмотренных в междунароных конвенциях о запрете химоружия. «Если этого не произойдет, будем использовать другие возможности, апеллируя напрямую к международному сообществу и мировому общественному мнению», — сообщили в МИД.

В Минздраве Грузии назвали абсурдными заявления об опытах США в стране
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После заявление Гиоргадзе об опытах в лаборатории Лугара, в Минобороны России подтвердили его слова о гибели 73 человек. «Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов.

В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в проведении США тайных опытов в лаборатории неподалеку от Тбилиси. Такой же позиции придерживаются в грузинском Минздраве. Там подчеркнули, что в лаборатории Лугара ведется работа, «направленная исключительно на охрану здоровья населения».

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что Москва пытается «раскрутить» тему с опытами в лаборатории за счет нанесения урона авторитету Тбилиси.

Он также подчеркнул, что лаборатория Лугара уже давно перешла к Грузии и там работают грузинские специалисты, финансируемые грузинским правительством.

Теги: МИД России , Грузия
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