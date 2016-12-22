В Минздраве Грузии назвали абсурдными заявления об опытах США в стране

Предположения России о разработке на территории Грузии биологического оружия абсурдны. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественным здоровьем Минздрава Грузии.
«Это абсурд. Мы неоднократно уже говорили, что ничего подобного в данном центре не происходит. В центре ведется работа, направленная исключительно на охрану здоровья населения», — сказали в центре.
Ранее в Минобороны России заявили, что в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который располагается в Грузии, Соединенные Штаты испытывали токсичный препарат или биологический агент. По словам генерал-майора Игоря Кириллова, опыты привели к гибели 73 человек.
Он отметил, что данные предоставил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Экс-министр рассказал, что в лаборатории испытывали препарат «Совалди» американской компании «Гилеад Сайенсиз». При этом одним из акционеров этой компании является бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд.
В середине сентября официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон назвал абсурдными обвинения Гиоргадзе о тайных опытах и разработке биологического оружия.