Власти Дании начали проверку отчетности Danske Bank

Управление в сфере бизнеса и торговли Дании начало проверку внешнего аудита Danske Bank в связи с расследованием отмывания денег через эстонский филиал банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, внутреннее расследование финансовой организации показало, что было нарушено законодательство о борьбе с отмыванием денег и аудите. В связи с этим ведомство изучит финансовую отчетность Danske Bank за 2014 год, а также определит, выполнялся ли закон о борьбе с отмыванием денег до 2015 года.

В июле основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал на Danske Bank жалобы в прокуратуры Дании и Эстонии. По его словам, в 2007–2015 годах через эстонское отделение банка было выведено $9 млрд. Эту схему раскрыл умерший в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский. По жалобе Браудера в Эстонии возбудили дело.