Власти Дании начали проверку отчетности Danske Bank

Управление в сфере бизнеса и торговли Дании начало проверку внешнего аудита Danske Bank в связи с расследованием отмывания денег через эстонский филиал банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, внутреннее расследование финансовой организации показало, что было нарушено законодательство о борьбе с отмыванием денег и аудите. В связи с этим ведомство изучит финансовую отчетность Danske Bank за 2014 год, а также определит, выполнялся ли закон о борьбе с отмыванием денег до 2015 года.
В июле основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал на Danske Bank жалобы в прокуратуры Дании и Эстонии. По его словам, в 2007–2015 годах через эстонское отделение банка было выведено $9 млрд. Эту схему раскрыл умерший в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский. По жалобе Браудера в Эстонии возбудили дело.В середине сентября главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с предполагаемым отмыванием денег. Совет директоров и исполнительный совет банка решили отказаться от выручки в размере 1,5 млрд датских крон (или почти €200 млн), полученной от всех проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. Эту сумму переведут независимому фонду, который будет учрежден для поддержке инициатив по борьбе с международной финансовой преступностью. Врио главного исполнительного совета был назначен Йеспер Нильсен. 4 октября Минюст США запросил в Danske Bank информацию по делу об отмывании денег.