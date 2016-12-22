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Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США
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Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США
Политика, 19:34
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Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США
Москва и Нью-Дели пришли к итоговому соглашению по покупке С-400, подтвердили в Кремле. Контракт вызывает обеспокоенность Вашингтона, который не исключил введения санкций против Индии
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Кремль официально подтвердил, что Россия и Индия договорились о подписании контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, документ будет подписан во время визита Путина в Индию, передает «Интерфакс».

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в составе пяти полков. Сумма этой сделки где-то более $5 млрд», — сказал Ушаков.

Ранее о том, что Индия приняла окончательное решение о покупке комплексов С-400 у России, со ссылкой на источники сообщало индийское издание Economic Times. Сумму сделки собеседники газеты оценили в $5,43 млрд. Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок, утверждало Economic Times. Первый комплекс при этом должен быть введен в строй в течение 24 месяцев после заключения договора.

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О том, что к поставке в Индию готовятся пять полков (десять дивизионов) С-400, в мае рассказывали РБК источники в Минобороны. При этом объем контракта на момент заключения меморандума о намерениях в мае собеседники оценивали в $6,2 млрд. Однако в августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что цена на комплексы для Индии была снижена. «Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания», — пояснил он.

Экспорт российских зенитных систем С-400 вызывает недовольство Соединенных Штатов: Вашингтон неоднократно предупреждал, что покупатели российского оружия могут оказаться под санкциями. Первым получателем С-400 стал Китай, контракт с которым был подписан еще в 2014 году. После того как в 2018 году Китай получил заказанные комплексы, Вашингтон объявил о введении санкций против Пекина. Под санкциями в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») оказались Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.

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20 сентября в администрации президента США подтвердили намерение и в дальнейшем вводить санкции против покупателей С-400.

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Фотогалерея

В преддверии принятия индийскими властями финального решения по покупке С-400 в Вашингтоне несколько раз предупреждали о риске введения санкций против Нью-Дели. Так, 30 августа советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер опроверг вероятность того, что США сделают для Индии исключение, отказавшись от введения санкций против своего партнера. «Я бы сказал, что это вводит в заблуждение. Мы будем серьезно обеспокоены, если Индия будет гнаться за крупными новыми [российскими] комплексами и системами», — сказал он.

6 сентября в Нью-Дели прошли переговоры министров обороны и иностранных дел США и Индии. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон не стремится наказывать Индию за покупку С-400, однако подчеркнул, что окончательное решение о санкциях пока не принято.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: С-400 , Индия , экспорт оружия
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