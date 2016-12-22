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В Вашингтоне «российское вмешательство» сочли бледной тенью попыток Китая
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В Вашингтоне «российское вмешательство» сочли бледной тенью попыток Китая
Политика, 05:58
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В Вашингтоне «российское вмешательство» сочли бледной тенью попыток Китая
Масштабы китайских попыток повлиять на американскую политику намного превосходят объемы «российского вмешательства». Об этом, как сообщает Reuters, собирается заявить вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Попытки «российского вмешательства» в дела США являются лишь бледной тенью того, что на самом деле делает Китай, считает американская разведка. Об этом, как сообщает Reuters, собирается заявить вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Hudson Institute в Вашингтоне. Агентство ознакомилось с некоторыми фрагменты подготовленной для этого выступления речи вице-президента.

«Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские — это лишь бледная тень того, что делает по всей стране Китай», — говорится в отрывке о попытках внешнего вмешательства в дела США.

Агентство цитирует Пенса с комментарием «скажет он».

Американская разведка выяснила, что активность Китая нацелена как на государственные и местные органы власти США, так и на отдельных чиновников, Пекин стремится использовать любые разногласия между федеральным и местным уровнями в политике, говорится в одном из фрагментов речи.

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Деятельность Китая направлена на изменение восприятия американцами китайской политики, при этом Пекин мобилизует «тайных активистов, фронт-группы и средства пропаганды», считают авторы речи.

Кроме того, китайские чиновники пытаются повлиять на лидеров бизнеса и добиться осуждения действий США в сфере торговли, «используя желание сохранить их операции в Китае», говорится в тексте выступления Пенса.

«В одном недавнем примере они пригрозили отказать в лицензии на ведение бизнеса крупной американской корпорации, если она откажется выступать против политики нашей администрации», — гласит один из тезисов речи.​​

Еще одним пунктом является положение о китайской «долговой дипломатии». Пекин предлагает сотни миллиардов долларов инфраструктурных кредитов правительствам стран Азии, Африки, Европы и даже Латинской Америки. «Тем не менее, условия этих кредитов в лучшем случае непрозрачны, и выгоды в подавляющем большинстве случаев получает Пекин», — приводит Reuters еще одну цитату.

О попытках Китая вмешиваться в политическую жизнь в США президент Дональд Трамп рассказал во время выступления в Совете Безопасности ООН. «К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытался вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы», — сказал тогда Трамп, подчеркнув, что Пекин действовал против его администрации. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — добавил президент США. Трамп отметил, что в нынешней ситуации Вашингтон одерживает победу над Пекином в вопросах торговли.

Москва неоднократно отвергала все обвинения во вмешательстве в политическую жизнь Соединенных Штатов.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Майк Пенс , вмешательство России , Китай
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