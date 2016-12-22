ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,10 66,01 EUR Нал. 77,15 76,02 USD Бирж. 66,88 +1,02 EUR Бирж. 76,88 +1,25 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6572,00 +78,72 IMOEX 2479,88 -0,56% RTSI 1168,12 -2,33% Brent 85,92 +0,76% DJIA 26828,39 +0,20% Nasdaq 8025,09 +0,32%
Лондон пообещал Москве новые санкции после высылки россиян из Нидерландов
Лента новостей
МИД заявил о набирающей обороты «западной шпиономании» 15:20, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 15:16, РБК и Philips Высылка четырех россиян из Нидерландов. Главное 15:14, Политика В Бразилии на кандидата в губернаторы совершили покушение 15:13, Политика МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с кибератакой на ОЗХО 15:13, Политика В здании Морского порта в Санкт-Петербурге взорвалась сигнальная ракета 15:07, Общество В московском таксопарке рассказали о поездке предполагаемого агента ГРУ 14:55, Политика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 14:50, РБК и FW Raiffeisen Лондон пообещал Москве новые санкции после высылки россиян из Нидерландов 14:46, Политика Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank 14:44, Финансы Камеры против ОСАГО: как и кого будут штрафовать 14:38, Авто SBI Ripple Asia запустил приложение MoneyTap: токен XRP подорожал 14:35, Крипто Порошенко заявил о желании пригласить вице-премьера Италии в Донбасс 14:27, Политика Bloomberg рассказал о чипах-шпионах на материнских платах из Китая 14:26, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 14:20, РБК и Schneider Electric На Украине экс-премьера Азарова и его сына заподозрили в крупной взятке‍ 14:17, Политика АСВ продаст долг экс-банкира Гительсона и его соучастников на ₽11,4 млрд 14:15, Финансы Роналду пропустит все матчи сборной Португалии до конца года 14:09, Спорт Авторский ремонт: зачем нужен дизайнер и сколько стоят его услуги 14:05, Недвижимость Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян 14:03, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:54, РБК и Сбербанк Грядущий рост НДС поднял прогноз по российскому авторынку на 2018 год 13:50, Бизнес Большинство видов малого бизнеса резко упало в цене 13:50, Свое дело Неполное погружение: что происходит с криптовалютой Tether 13:48, Крипто Козак выступил против включения дивидендов в тарифы 13:47, Бизнес Правительство пообещало затормозить рост тарифов на электроэнергию 13:33, Бизнес OMV отчиталась о вложении €500 млн в строительство «Северного потока-2» 13:31, Бизнес С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 13:29, РБК и Canon
Лондон пообещал Москве новые санкции после высылки россиян из Нидерландов
Политика, 14:46
0
Лондон пообещал Москве новые санкции после высылки россиян из Нидерландов
Задержание и высылка россиян, обвиняемых в попытке взлома серверов ОЗХО, может стать поводом для введения новых санкций против России. Подобные намерения Лондона подтвердил глава МИД Великобритании
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон заявил, что из-за инцидента с ОЗХО против России будут применены новые санкции. Их параметры будут определены в ходе консультаций с ЕС, отметил он, передает CBS.

По словам британского посла, задержание россиян стало возможным благодаря совместным действиям британских и голландских спецслужб. «Срыв этой попытки атаки на ОЗХО был обеспечен опытом и профессионализмом голландских служб безопасности в партнерстве с Соединенным Королевством. ОЗХО — уважаемая международная организация, которая работает над избавлением мира от химического оружия. Враждебные действия против ОЗХО демонстрируют полное пренебрежение этой жизненно важной миссии», — заявил Уилсон, добавив, что полученной информацией следователи «поделятся с союзниками».

Намерение Лондона ввести санкции против России подтвердил главы британского МИДа Джереми Хант, передает Press Association. «Действия ГРУ безответственны и беспорядочны: они пытаются вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы наносить ущерб российским компаниями и гражданам», — заявил Хант. По мнению главы британского МИДа, принцип действий российских агентов ГРУ указывает на то, что они намерены работать «без оглядки на международное право».

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила о предотвращении хакерской атаки на компьютеры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую планировали четверо россиян. Все они работали в Главном разведывательном управлении (ГРУ, ныне — Главное управление Генштаба) Минобороны России, заявляла Бейлевельд. При этом она назвала их имена и даты рождения, военные Нидерландов также показали паспорта россиян. Все четверо были высланы из Нидерландов в апреле.

У предполагаемых агентов ГРУ изъяли ноутбук и другую электронику, которую они использовали для взлома систем ОЗХО. Нидерланды также считают, что с помощью этого оборудования россияне пытались получить доступ к файлам о расследовании крушения MH17 в Донбассе.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Пудовкин, Павел Казарновский.
Теги: агенты
Главное
Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян Политика
Материалы по теме
Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян Политика
Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter