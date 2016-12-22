Лондон пообещал Москве новые санкции после высылки россиян из Нидерландов

Задержание и высылка россиян, обвиняемых в попытке взлома серверов ОЗХО, может стать поводом для введения новых санкций против России. Подобные намерения Лондона подтвердил глава МИД Великобритании

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Посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон заявил, что из-за инцидента с ОЗХО против России будут применены новые санкции. Их параметры будут определены в ходе консультаций с ЕС, отметил он, передает CBS.

По словам британского посла, задержание россиян стало возможным благодаря совместным действиям британских и голландских спецслужб. «Срыв этой попытки атаки на ОЗХО был обеспечен опытом и профессионализмом голландских служб безопасности в партнерстве с Соединенным Королевством. ОЗХО — уважаемая международная организация, которая работает над избавлением мира от химического оружия. Враждебные действия против ОЗХО демонстрируют полное пренебрежение этой жизненно важной миссии», — заявил Уилсон, добавив, что полученной информацией следователи «поделятся с союзниками».

Намерение Лондона ввести санкции против России подтвердил главы британского МИДа Джереми Хант, передает Press Association. «Действия ГРУ безответственны и беспорядочны: они пытаются вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы наносить ущерб российским компаниями и гражданам», — заявил Хант. По мнению главы британского МИДа, принцип действий российских агентов ГРУ указывает на то, что они намерены работать «без оглядки на международное право».

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила о предотвращении хакерской атаки на компьютеры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую планировали четверо россиян. Все они работали в Главном разведывательном управлении (ГРУ, ныне — Главное управление Генштаба) Минобороны России, заявляла Бейлевельд. При этом она назвала их имена и даты рождения, военные Нидерландов также показали паспорта россиян. Все четверо были высланы из Нидерландов в апреле.

У предполагаемых агентов ГРУ изъяли ноутбук и другую электронику, которую они использовали для взлома систем ОЗХО. Нидерланды также считают, что с помощью этого оборудования россияне пытались получить доступ к файлам о расследовании крушения MH17 в Донбассе.