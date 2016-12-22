NASA сообщило о проблемах с американским скафандром на МКС

На Международной космической станции (МКС) обнаружились неполадки со скафандром EMU 3003. Об этом сообщается в блоге NASA.
Отмечается, что произошла потеря информации при передаче первичными радиосредствами. После этого экипаж проверил средства связи сверхвысоких частот для деятельности вне станции и воздушную подушку. Несмотря на то, что первичные проверки связи не показали никаких отклонений, «данные с системы записи информации скафандра пришли не в том виде, в котором ожидалось», указывается в сообщении. Причина потери информации пока неизвестна.
30 августа на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, обнаружили утечку воздуха из-за микротрещины. Позднее ее удалось ликвидировать благодаря заплатке из эпоксидной смолы.
Как писала газета «Коммерсантъ», комиссия «Роскосмоса» не исключала, что отверстие в корабле могли просверлить американские астронавты. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин неоднократно утверждал, что дыра появилась преднамеренно. Эксперты и космонавты, в том числе командир МКС Эндрю Фойстел, отвергли причастность американцев к возникновению дыры. В середине сентября совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС допустил «Союз МС-09» к продолжению полета.