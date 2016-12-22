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Рогозин рассказал об утечке воздуха на МКС
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Рогозин рассказал об утечке воздуха на МКС
Общество, 14:33
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Рогозин рассказал об утечке воздуха на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что на российском космическом корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), образовалась микротрещина, из-за которой произошла утечка воздуха с МКС. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС», — рассказал Рогозин.

Ранее об утечке воздуха на Международной космической станции сообщал источник «Интерфакса». По его словам, на одном из модулей МКС произошла незначительная утечка воздуха. Рогозин подчеркнул, что утечка уже устранена.

«Выход в космос для ремонта трещины на корабле не потребуется. Жизни и здоровью экипажа МКС ничто не угрожает, «Союз» будет сохранен», — заявил глава «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что специалисты предполагают, что трещина длиной 1,5 мм в «Союзе» образовалась из-за попадания микрометеорита.

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В начале августа российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев не вышли в открытый космос вовремя для проведения монтажных работ на внешней поверхности МКС из-за поломки камеры GoPro. В результате инцидента отставание от графика составило 10 минут.

Теги: Дмитрий Рогозин , МКС , утечка газа
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